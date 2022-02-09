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Яремчук відновився після травми

Сьогодні 20:12 127 0
Яремчук відновив тренування з командою
Яремчук відновився після травми
Фото - gettyimages
#Бенфіка, #Роман Яремчук, #Чемпіонат Португалії

Джерело - tribuna.com.

Український нападник Бенфіки Роман Яремчук відновився після пошкодження.

Про це повідомляє A Bola.

Форвард уже тренувався в рамках підготовки до матчу із Санта-Кларою", який відбудеться у суботу.

Також з командою тренувався Жоау Маріу, який мав коронавірус.

Нагадаємо, що у Яремчука було діагностовано ушкодження правого очного яблука. Він зазнав травми, коли на тренуванні порвалася гумка для фітнесу.

Раніше Бенфіка без Яремчука обіграла Тонделу у 21 турі чемпіонату Португалії.

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