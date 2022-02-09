Яремчук відновився після травми

Джерело - tribuna.com.
Український нападник Бенфіки Роман Яремчук відновився після пошкодження.
Про це повідомляє A Bola.
Форвард уже тренувався в рамках підготовки до матчу із Санта-Кларою", який відбудеться у суботу.
Також з командою тренувався Жоау Маріу, який мав коронавірус.
Нагадаємо, що у Яремчука було діагностовано ушкодження правого очного яблука. Він зазнав травми, коли на тренуванні порвалася гумка для фітнесу.
Раніше Бенфіка без Яремчука обіграла Тонделу у 21 турі чемпіонату Португалії.