Французький форвард продовжує відновлюватись після пошкодження.

Нападник Карім Бензема може пропустити перший матч із ПСЖ у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Marca.

Бензема продовжує відновлюватися після травми задньої поверхні стегна і доки не повернувся до командних тренувань. Тренерський штаб мадридців переживає, що у французького форварда може статися рецидив ушкодження, і не поспішає з його поверненням.

У поточному сезоні 34-річний гравець провів 28 поєдинків у футболці Реала, забивши 24 голи та здійснивши 9 асистів.

Матч ПСЖ – Реал Мадрид відбудеться у Парижі у вівторок, 15 лютого, та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, будинок Бензема пограбували під час матчу з Ельче.