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На матч Депортіво - Динамо в Юнацькій лізі УЄФА продали 15 700 квитків

Сьогодні 11:48 150 0
Поєдинок відбудеться сьогодні, 9 лютого, о 20:00 за київським часом
На матч Депортіво - Динамо в Юнацькій лізі УЄФА продали 15 700 квитків
#Депортіво, #Динамо Київ, #Юнацька ліга УЄФА

Джерело - офіційний сайт Динамо.

У стиковому матчі Юнацької Ліги УЄФА сезону 2021/22 київське Динамо зустрінеться с представником Іспанії - Депортіво із Ла-Коруньї.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Юнацька команда Депортіво проводить матчі в Юнацькій Лізі УЄФА на стадіоні Ріасор, де грає й основний склад ла-коруньців. Арена вміщює до 34 600 місць.

На матч проти Динамо вже продано 15700 квитків, що дозволить поєдинку стати одним із найвідвідуваніших в історії турніру.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 9 лютого, о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, 9 футболістів Динамо U-19 здали позитивні тести.

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