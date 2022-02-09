На матч Депортіво - Динамо в Юнацькій лізі УЄФА продали 15 700 квитків

Поєдинок відбудеться сьогодні, 9 лютого, о 20:00 за київським часом

Джерело - офіційний сайт Динамо.

У стиковому матчі Юнацької Ліги УЄФА сезону 2021/22 київське Динамо зустрінеться с представником Іспанії - Депортіво із Ла-Коруньї.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Юнацька команда Депортіво проводить матчі в Юнацькій Лізі УЄФА на стадіоні Ріасор, де грає й основний склад ла-коруньців. Арена вміщює до 34 600 місць.

На матч проти Динамо вже продано 15700 квитків, що дозволить поєдинку стати одним із найвідвідуваніших в історії турніру.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 9 лютого, о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, 9 футболістів Динамо U-19 здали позитивні тести.