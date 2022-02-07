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9 футболістів Динамо U-19 здали позитивні тести на ковід напередодні матчу Юнацької ліги УЄФА

Сьогодні 15:41 79 0
Кияни втратили низку гравців через ковід
9 футболістів Динамо U-19 здали позитивні тести на ковід напередодні матчу Юнацької ліги УЄФА
#Депортіво, #Динамо U-19, #Юнацька ліга УЄФА, #Коронавірус в футболі

Джерело - Meta-ratings.

Дев'ять футболістів юнацької команди Динамо після складання тестів на коронавірус потрапили на карантин та були ізольовані у готелі в Туреччині.

Про це повідомляє Meta-ratings.

Сьогодні динамівці повинні прибути в Ла-Корунью на матч із Депортіво автобусом з Мадрида, куди команда з Анталії добиралася транзитом через Стамбул.

Нагадаємо, що у складі делегації, що вирушила до Ла-Коруньї, 19 футболістів:

Голкіпери: Ігнатенко, Тугай

Захисники: Вівчаренко, Танчак, Дячук, Філатов, Опанасенко, Єременко.

Півзахисники: Яцик, Скрипник, Діалло, Блізніченко, Кремчанин, Царенко, Мегді.

Нападники: Попов, Горбач, Уваров.

Матч проти Депортіво відбудеться 9 лютого.

Нагадаємо, Блашко здала позитивний тест на коронавірус.

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