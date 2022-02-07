Джерело - Meta-ratings.
Дев'ять футболістів юнацької команди Динамо після складання тестів на коронавірус потрапили на карантин та були ізольовані у готелі в Туреччині.
Про це повідомляє Meta-ratings.
Сьогодні динамівці повинні прибути в Ла-Корунью на матч із Депортіво автобусом з Мадрида, куди команда з Анталії добиралася транзитом через Стамбул.
Нагадаємо, що у складі делегації, що вирушила до Ла-Коруньї, 19 футболістів:
Голкіпери: Ігнатенко, Тугай
Захисники: Вівчаренко, Танчак, Дячук, Філатов, Опанасенко, Єременко.
Півзахисники: Яцик, Скрипник, Діалло, Блізніченко, Кремчанин, Царенко, Мегді.
Нападники: Попов, Горбач, Уваров.
Матч проти Депортіво відбудеться 9 лютого.
Нагадаємо, Блашко здала позитивний тест на коронавірус.