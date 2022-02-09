Джерело - Чемпіон.
Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду впродовж п'яти матчів не може вразити ворота суперників.
Про це повідомляє Sky Sports.
Ця серія є для португальця найгіршою з 2010 року. Тоді він, виступаючи за Реал, також не міг забити п'ять ігор, проте той відрізок вмістив літню перерву.
Також Роналду не забив у жодному з останніх 10 матчів АПЛ, у яких виходив на заміну. Востаннє йому це вдавалося 2006-го.
Нагадаємо, Зідан хоче об'єднати Роналду і Мессі в одному клубі.
Раніше повідомлялося, що Роналду першим у світі набрав 400 млн підписників у Instagram.