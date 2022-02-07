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Мане – найкращий гравець Кубка Африки

Сьогодні 08:34 228 0
Менді – найкращий воротар, Абубакар – найкращий бомбардир
Мане – найкращий гравець Кубка Африки
#Венсан Абубакар, #Кубок Африканських націй, #Ліверпуль, #Мане, #Збірна Сенегалу з футболу, #Збірна Єгипту з футболу, #Едуар Менді

Джерело - Чемпіон.

Визначилися володарі індивідуальних нагород на Кубку Африки, що завершився перемогою збірної Сенегалу.

Найкращим гравцем турніру визнано півзахисника сенегальців Садьо Мане, який реалізував вирішальний 11-метровий у фіналі проти Єгипту (0:0, 4:2 за пен.). Всього у 5 матчах турніру на рахунку вінгера Ліверпуля 3 голи та 2 результативні паси.

Найкращим воротарем визнано гравця збірної Сенегалу Едуара Менді, який парирував один удар у післяматчевій серії з Єгиптом. На рахунку голкіпера Челсі 3 сухі ігри з 5 на турнірі.

Найкращим бомбардиром із 8 м'ячами став форвард збірної Камеруну Венсан Абубакар.

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