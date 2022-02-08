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Миколенко пропустить матч проти Ньюкасла в АПЛ

Сьогодні 21:10 206 0
Матч розпочнеться о 21:45
Миколенко пропустить матч проти Ньюкасла в АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Віталій Миколенко, #Ньюкасл, #Коронавірус в футболі

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Віталій Миколенко не потрапив у заявку Евертона на матч 24 туру АПЛ проти Ньюкасла.

За інформацією інсайдера The Bobble, у Миколенка виникли проблеми з тестом на коронавірус, лабораторії не вдалося визначити його результат. Оборонець повинен повторно здати тест або ж лабораторія має дослідити його зразок ще раз.

Миколенко зіграв 3 матчі за Евертон.

Матч Ньюкасл - Евертон розпочнеться о 21:45.

Раніше Евертон з Миколенком розгромив Брентфорд.

Нагадаємо, Миколенко - один з найгірших гравців Евертона у матчі з Брентфордом.

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