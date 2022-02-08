Миколенко пропустить матч проти Ньюкасла в АПЛ

Матч розпочнеться о 21:45

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Віталій Миколенко не потрапив у заявку Евертона на матч 24 туру АПЛ проти Ньюкасла.

За інформацією інсайдера The Bobble, у Миколенка виникли проблеми з тестом на коронавірус, лабораторії не вдалося визначити його результат. Оборонець повинен повторно здати тест або ж лабораторія має дослідити його зразок ще раз.

Миколенко зіграв 3 матчі за Евертон.

Матч Ньюкасл - Евертон розпочнеться о 21:45.

Раніше Евертон з Миколенком розгромив Брентфорд.

Нагадаємо, Миколенко - один з найгірших гравців Евертона у матчі з Брентфордом.