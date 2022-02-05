Відбулися матчі 1/16 Кубка Англії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 лютого, відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка Англії.

Вест Гем з Андрієм Ярмоленко в складі вирвав перемогу в Кіддермінстера. Українець відіграв 120 хвилин.

Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі Евертона і допоміг "ірискам" переграти Брентфордом. Віталій був замінений на 73-й хвилині матчу.

Олександр Зінченко вперше з 26 грудня вийшов на поле. Українець замінив Жоау Канселу на 67-й хвилині матчу Манчестер Сіті - Фулгем (4:1).

Кубок Англії

1/16 фіналу, 05 лютого

Кіддермінстер - Вест Гем 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Пенні, 1:1 - 90+1 Райс, 1:2 - 120+1 Боуен

Челсі - Плімут 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 8 Гіллесфі, 1:1 - 41 Аспілікуета, 2:1 - 105+2 Алонсо

Евертон - Брентфорд 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Міна, 2:0 - 48 Рішарлісон, 2:1 - 54 Тоні(П), 3:1 - 62 Холгейт, 4:1 - 90+1 Таунсенд

Крістал Пелес - Хартлпул 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Гуехі, 2:0 - 22 Оліс

Манчестер Сіті - Фулгем 4:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 4 Карвалью, 1:1 - 6 Гюндоган, 2:1 - 13 Стоунс, 3:1 - 53 Марез(П), 4:1 - 57 Марез

Пітерборо - КПР 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Ворд, 2:0 - 72 Джонс

Сток Сіті - Віган 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Маджа, 2:0 - 62 Браун

Гаддерсфілд - Барнслі 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 19 Холмс

Саутгемптон - Ковентрі 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Дьокереш, 1:1 - 63 Армстронг, 2:1 - 112 Вокер-Пітерс

Кембридж Юнайтед - Лутон 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 16 Берк, 0:2 - 23 Мендес Гомес, 0:3 - 88 Маскве

Тоттенгем - Брайтон 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Кейн, 2:0 - 24 автогол Марч,, 2:1 - 63 Біссума 3:1 - 66 Кейн

Нагадаємо, Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема своїм передгольовим пасом.