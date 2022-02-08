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Мессі вимагав у Барселони підписання Мане

Сьогодні 19:25 150 0
Стали відомі відходу Мессі з Барселони
Мессі вимагав у Барселони підписання Мане
Фото - gettyimages
#Барселона, #Ліверпуль, #Ліонель Мессі, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Садіо Мане

Джерело - football24.ua.

Нападник Ліверпуля Садіо Мане міг перейти у Барселону.

Про це повідомляє Fichajes з посиланням на Cadena Ser.

Ліонель Мессі під час перемовин щодо нового контракту з Барселоною вимагав від керівництва підсилення складу. Аргентинець наполягав на підписанні Садьйо Мане з Ліверпуля, адже вважав сенегальця ідеальним варіантом для "блаугранас".

Каталонці контактували з оточенням гравця щодо можливого переходу, але Ліверпуль категорично відмовився відпускати форварда. Непідписання Мане начебто стало однією з причин розбіжностей між Мессі та Барселоною, які в підсумку призвели до відходу форварда.

Нагадаємо, Мане – найкращий гравець Кубка Африки.

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