Стали відомі відходу Мессі з Барселони

Нападник Ліверпуля Садіо Мане міг перейти у Барселону.

Про це повідомляє Fichajes з посиланням на Cadena Ser.

Ліонель Мессі під час перемовин щодо нового контракту з Барселоною вимагав від керівництва підсилення складу. Аргентинець наполягав на підписанні Садьйо Мане з Ліверпуля, адже вважав сенегальця ідеальним варіантом для "блаугранас".

Каталонці контактували з оточенням гравця щодо можливого переходу, але Ліверпуль категорично відмовився відпускати форварда. Непідписання Мане начебто стало однією з причин розбіжностей між Мессі та Барселоною, які в підсумку призвели до відходу форварда.

Нагадаємо, Мане – найкращий гравець Кубка Африки.