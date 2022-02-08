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Угода щодо продовження контракту Мбаппе з ПСЖ - мертва, - Ротен

Сьогодні 14:34 185 0
Колишній гравець ПСЖ розповів про можливість продовжити контракт з Мбаппе
Угода щодо продовження контракту Мбаппе з ПСЖ - мертва, - Ротен
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе, #Жером Ротен

Джерело - RMC Sport.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе навряд чи продовжить контракт з клубом.

Про це заявив ексхавбек парижан Жером Ротен.

"Ми знаємо Мбаппе та його оточення. Вони дуже грамотно висловлюються. У цій ситуації все потрібно тримати під контролем, особливо у ситуації, коли ти вирішив не продовжувати контракт і можеш з 1 січня домовитись з ким завгодно", - заявив ексфутболіст.

  АктуальноПСЖ обговорює продовження контракту з Мбаппе

"Безумовно, він має певні думки, але головне тут, і я, як і раніше, впевнений у цьому: угода щодо продовження контракту мертва на всіх рівнях. Зараз навіть більше, якщо порівнювати із стартом сезону. Як на мене, він не продовжить контракт", - сказав Ротен.

Нагадаємо, Зідан хоче об'єднати Роналду і Мессі в одному клубі.

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