Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе навряд чи продовжить контракт з клубом.

Про це заявив ексхавбек парижан Жером Ротен.

"Ми знаємо Мбаппе та його оточення. Вони дуже грамотно висловлюються. У цій ситуації все потрібно тримати під контролем, особливо у ситуації, коли ти вирішив не продовжувати контракт і можеш з 1 січня домовитись з ким завгодно", - заявив ексфутболіст.

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"Безумовно, він має певні думки, але головне тут, і я, як і раніше, впевнений у цьому: угода щодо продовження контракту мертва на всіх рівнях. Зараз навіть більше, якщо порівнювати із стартом сезону. Як на мене, він не продовжить контракт", - сказав Ротен.