Капітан збірної України розповів про промах у півфіналі Євро

Джерело - Трибуна.

Капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма вирішив взяти на себе відповідальність в епізоді з пенальті у півфіналі Євро-2022 проти Росії.

Про це він розповів по приїзду до Києва.

"Як капітан взяв на себе відповідальність – фортуна була не на моїй стороні. Підійшовши до м’яча відчув, уявив, скільки вболівальників за моєю спиною, звичайно, я хотів забити", - заявив гравець.

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"Ця можливість на все життя вже - я думатиму про цей пенальті, він вже мені й снився 2 дні, я спати не міг. Але так сталось, тому можу вибачитись перед вболівальниками - мені тепер з цим жити", - сказав Шотурма.

Нагадаємо, що у чвертьфінал чемпіонату Європи збірна України переграла Казахстан (5:3), а у півфіналі поступилася Росії (2:3).

Також, Україна поступилася Іспанії в матчі за третє місце на Євро-2022.