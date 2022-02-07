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Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО

Сьогодні 13:34 Андрій Дунець 249 0
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО
#вболівальники, #Збірна України з футзалу, #Збірна Росії з футзалу, #Євро-2022 з футзалу, #Збірна Португалії з футзалу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Португалії виграла чемпіонат Європи з футзалу-2022, перемігши у фіналі Росію з рахунком 4:2. Звитязі піренейців були дуже раді також і українські вболівальники.

Після фінального матчу фани збірної України, що перебували на трибунах залу в Амстердамі, долучилися до святкувань португальців. На відео видно, як майоріють синьо-жові прапори на тлі танців футзалістів.

Португальські вболівальники також відзначилися дотепністю. Наприклад, один із прихильників приніс із собою отакий банер, явно маючи на меті повідомити, чий національний напій є кращим:

Нагадаємо, напередодні росіяни були незадовленими тим, як вболівальники збірної України поводилися під час півфінальної зустрічі, та зажадали від УЄФА провести розслідування.

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