Шахтар назвав суперників на другому зборі у Туреччині

Джерело - shakhtar.com.
У неділю, 6 лютого, Шахтар вирушить до Туреччини на другий зимовий збір.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
Підопічні Роберто Де Дзербі зустрінуться з двома представниками чемпіонату Казахстану, а також із Маріуполем та Ригою.
Календар ігор
12 лютого, 16:00. Шахтар – Шахтар (Караганда, Казахстан)
13 лютого, 16:00. Шахтар – Маріуполь (Маріуполь, Україна)
18 лютого, 16:00. Шахтар – Астана (Астана, Казахстан)
19 лютого, 10:00. Шахтар – Рига (Рига, Латвія)
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