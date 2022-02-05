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Шахтар назвав суперників на другому зборі у Туреччині

Сьогодні 14:25 121 0
Шахтар назвав суперників на другому зборі у Туреччині
Шахтар назвав суперників на другому зборі у Туреччині
#Туреччина, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

У неділю, 6 лютого, Шахтар вирушить до Туреччини на другий зимовий збір.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Підопічні Роберто Де Дзербі зустрінуться з двома представниками чемпіонату Казахстану, а також із Маріуполем та Ригою.

Календар ігор

12 лютого, 16:00. Шахтар – Шахтар (Караганда, Казахстан)
13 лютого, 16:00. Шахтар – Маріуполь (Маріуполь, Україна)
18 лютого, 16:00. Шахтар – Астана (Астана, Казахстан)
19 лютого, 10:00. Шахтар – Рига (Рига, Латвія)

Нагадаємо, Ганза орендувала Сікана в Шахтаря.

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