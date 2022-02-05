Шахтар назвав суперників на другому зборі у Туреччині

У неділю, 6 лютого, Шахтар вирушить до Туреччини на другий зимовий збір.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Підопічні Роберто Де Дзербі зустрінуться з двома представниками чемпіонату Казахстану, а також із Маріуполем та Ригою.

Календар ігор

12 лютого, 16:00. Шахтар – Шахтар (Караганда, Казахстан)

13 лютого, 16:00. Шахтар – Маріуполь (Маріуполь, Україна)

18 лютого, 16:00. Шахтар – Астана (Астана, Казахстан)

19 лютого, 10:00. Шахтар – Рига (Рига, Латвія)

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