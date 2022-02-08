Тренер Аль-Айна розповів про стикові матчі збірної України з Шотландією

Збірній Україні буде непросто в матчі плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 з Шотландією.

Про це розповів головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров.

"Буде дуже складно. Шотландія - це далеко не подарунок. В Україні точно буде величезний ажіотаж довкола цього плей-оф. Так, нам могли потрапити Італія чи Португалія, але грати із Шотландією на виїзді дуже непросто", - заявив фахівець.

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"Потрібно бути готовим до інтенсивного футболу, який показує ця команда. Особливо вдома. Втім, наша збірна має свої сильні якості, і вона може їх використовувати. Вважаю, що українці заслужили на право зіграти у цих стикових поєдинках", - сказав Ребров.

Нагадаємо, збірна України готуватиметься до матчу з Шотландією у Києві.