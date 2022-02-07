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Конкурент Супряги може достроково завершити сезон

Сьогодні 20:27 110 0
Маноло Габб'ядіні може пропустити кінцівку сезону
Конкурент Супряги може достроково завершити сезон
#Габб'ядіні, #Сампдорія, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Владислав Супряга

Нападник Сампдорії Маноло Габб'ядіні найближчі кілька місяців не з'явиться на футбольному полі.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Найкращий бомбардир генуезців у поточному розіграші Серії А (забив 7 голів) травмувався в матчі 24-го туру проти Сассуоло (4:0).

Габб'ядіні покинув поле вже на 36-й хвилині звітного матчу. Сьогодні у 30-річного форварда діагностували пошкодження хрестоподібних зв'язок. Маноло знадобиться операція, дата якої буде затверджена найближчими днями.

Реабілітація може затягнутися до кінця поточного сезону, хоча сам Габб'ядіні пообіцяв повернутися до генуезького дербі (орієнтовно 1 травня). Зараз у розпорядженні Сампдорії залишилося лише два здорових нападники – Капуто та Супряга.

Нагадаємо, Сампдорія підпише Джовінко.

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