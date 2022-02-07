Джерело - tribuna.com.
Колишній півзахисник Ювентуса Себастьян Джовінко повертається у Серію А.
Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
35-річний футболіст підпише контракт із Сампдорією до кінця нинішнього сезону.
Генуезький клуб вирішив підписати атакувального хавбека у зв'язку з тим, що Маноло Габб'ядіні зазнав серйозної травми.
Джовінко залишався без команди з літа минулого року, коли в нього закінчився контракт із саудівським Аль-Хілалем. Він підтримував форму у своєму колишньому клубі Торонто.
Півзахисник повертається до італійського чемпіонату через сім років після відходу з Ювентуса взимку 2015 року.
Нагадаємо, Сампдорія з Супрягою розгромила Сассуоло.