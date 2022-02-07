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Лемпард ввів у Евертоні жорсткі штрафи

Сьогодні 11:25 143 0
За запізнення гравці заплатять тисячу фунтів
Лемпард ввів у Евертоні жорсткі штрафи
#Евертон, #Лемпард, #Віталій Миколенко

Джерело - Dynamo.kiev.ua.

В Евертоні, за який виступає Віталій Миколенко, запроваджено нову систему штрафних санкцій.

Про це повідомляє The Sun.

Новий головний тренер "ірисок" Френк Лемпард вирішив дисциплінувати футболістів команди за допомогою фінансових інструментів.

Футболісти платять штрафи готівкою, вони не передбачені контрактом.

За запізнення на зустріч чи тренування штраф - 1000 фунтів стерлінгів. Порушення дрес-коду - 1000 фунтів стерлінгів. Використання мобільного телефону під час командних зборів - 2000 фунтів стерлінгів. Відмова повертатися додому разом з усією командою - 5000 фунтів стерлінгів.

Повідомляється, що цей список уже висить у роздягальні на клубній базі, а один з футболістів, чиє ім'я не розголошується, вже сплатив штраф за запізнення на тренування.

Раніше Евертон з Миколенком розгромив Брентфорд.

Нагадаємо, Миколенко - один з найгірших гравців Евертона у матчі з Брентфордом.

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