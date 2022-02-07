Президент Сенегалу оголосив вихідний у країні на честь перемоги збірної на Кубку Африки

Вихідний у Сенегалі буде оплачуваним

Джерело - Gulf News.

Президент Сенегалу Макі Салл оголосив понеділок, 7 лютого, вихідним днем у країні.

Про це повідомляє Gulf News.

Причина - перемога збірної у Кубку Африки. Політик ухвалив таке рішення, бо сьогодні збірна Сенегалу повернеться до Дакара.

Салл скасував останній етап дипломатичної поїздки, щоб особисто привітати команду.

Вихідний у Сенегалі буде оплачуваним.

У фіналі Кубка Африки Сенегал обіграв Єгипет (0:0, 4:2 по пенальті). Сенегальці виграли турнір уперше в історії.

Нагадаємо, Мане – найкращий гравець Кубка Африки.