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Президент Сенегалу оголосив вихідний у країні на честь перемоги збірної на Кубку Африки

Сьогодні 11:00 171 0
Вихідний у Сенегалі буде оплачуваним
Президент Сенегалу оголосив вихідний у країні на честь перемоги збірної на Кубку Африки
#Кубок Африканських націй, #Збірна Сенегалу з футболу, #Макі Салл

Джерело - Gulf News.

Президент Сенегалу Макі Салл оголосив понеділок, 7 лютого, вихідним днем у країні.

Про це повідомляє Gulf News.

Причина - перемога збірної у Кубку Африки. Політик ухвалив таке рішення, бо сьогодні збірна Сенегалу повернеться до Дакара.

Салл скасував останній етап дипломатичної поїздки, щоб особисто привітати команду.

Вихідний у Сенегалі буде оплачуваним.

У фіналі Кубка Африки Сенегал обіграв Єгипет (0:0, 4:2 по пенальті). Сенегальці виграли турнір уперше в історії.

Нагадаємо, Мане – найкращий гравець Кубка Африки.

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