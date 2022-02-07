Джерело - Чемпіон.
Ювентус здобув перемогу над Вероною в межах 24-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
24 тур, 06 лютого
Голи: 1:0 - 13 Влахович, 2:0 - 61 Закарія
Нагадаємо, Мілан вирвав перемогу в Інтера у 24 турі Серії А.
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Джерело - Чемпіон.
Ювентус здобув перемогу над Вероною в межах 24-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
24 тур, 06 лютого
Голи: 1:0 - 13 Влахович, 2:0 - 61 Закарія
Нагадаємо, Мілан вирвав перемогу в Інтера у 24 турі Серії А.