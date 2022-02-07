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Ювентус - Верона 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 10:19 220 0
Влахович та Закарія забили голи в дебютному матчі
Ювентус - Верона 2:0. Огляд матчу
Фото: AFP
#Верона, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Ювентус здобув перемогу над Вероною в межах 24-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

24 тур, 06 лютого

Ювентус - Верона 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Влахович, 2:0 - 61 Закарія

Нагадаємо, Мілан вирвав перемогу в Інтера у 24 турі Серії А.

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