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Підтримаємо збірну України у Глазго!

Сьогодні 10:32 28569 0
Підтримаємо збірну України у Глазго!
#Україна

Джерело - Чемпіон.

24 березня наша команда зіграє з Шотландією в плей-оф кваліфікації ЧС-2022.

Для виходу в фінальну частину чемпіонату світу-2022 збірної Україні потрібно зробити два кроки - виграти півфінал та фінал плей-оф. Перший крок - матч з Шотландією в Глазго 24 березня. Гра пройде на Гемпден-Парк, який вміщує 52 тисячі глядачів та став щасливим для нашої збірної на Євро-2020 - саме тут Ярмоленко і компанія обіграли шведів у рамках ⅛ фіналу турніру. Команді Петракова буде потрібна наша підтримка, тож приєднуйтеся до фан-туру, у рамках якого можна буде не тільки заспівати гімн України на Гемпден-парк, але і подивитися чарівні та загадкові пам’ятки Шотландії, включаючи відоме на весь світ завдяки легенді про чудовисько Нессі озеро Loch-Ness.  

Ще одна програма фан-туру в Глазго з відвідуванням Лондона: Фан-тур в Глазго на матч плей-оф Шотландія – Україна в березні

Важливо: для відвідування Шотландії потрібна британська віза. Її оформлення займає до 4-6 тижнів, тож варто подумати про неї вже зараз. Плюсом є, що у разі схвалення візи британці надають мультивізу терміном на 6 місяців і по ній можна заїжджати в Вельс, де збірна України теоретично може зіграти 29 березня, а також Англію, Північну Ірландію та навіть незалежну від Сполученого королівства Ірландію. 

Програма тура:

23 березня вилітаємо з Києва до Глазго. Поселяємося в готелі і святкуємо приїзд в типовому шотландському пабі. 

24 березня ближче познайомимося з Глазго. Відвідаємо собор Святого Мунго, подивимося на маєток Прованд та годинкову башту Трон-Театр. А ввечері нас чекає головне футбольне блюдо: матч Шотландія - Україна, де будемо несамовито вболівати за наших. 

25 березня їдемо на екскурсію на озеро Лох-Несс. Подивимося на руїни замку Урхарт.  Хтозна, можливо комусь пощастить побачити і легендарне чудовисько Нессі. Ночуємо в атмосферному невеличкому готелі біля озера Лос-Несс. 

26 березня після сніданку беремо курс на Единбург. Шлях пролягає через  шотландську Верховину - наймальовничіший і найсуворіший гірський район Шотландії Highlands, який визнано одним із найкрасивіших місць Європи. В столиці Шотландії нас чекає затишний готель і відпочинок після дороги. 

27 березня знайомимося з пам’ятками Едінбурга. Обов’язково відвідаємо Edinburg Castle, який піднімається з 70-метрової базальтової скелі. Це дивовижне місце, де зберігаються королівські регалії Шотландії, включаючи і знаменитий камінь долі. 

Далі нас чекає прогулянка Королівською Мілею – головною вулицею Единбурга, що зберегла середньовічну чарівність. Пройдемо вздовж численних музеїв, Собору Святого Егідія (St. Giles Cathederal), таємничого підземелля та Парламенту,  дістанемося Королівського Палацу Холіруд (Palace of Holyroodhouse).

28 березня нас чекає переліт до Києва. Але, якщо Україна переможе Шотландію, а Вельс Австрію і нашій збірній доведеться зіграти 29 березня в Кардіффі, ми швидко зорієнтуємось і замість Києва візьмемо курс на Кардіф, де детально познайомимося з пам’ятками столиці Вельса і на 74-тисячному Principality Stadium будемо підтримувати  збірну України. І вже 29 березня з Кардіффа повертаємося в Україну. 

Вартість туру від 790  євро + оформлення британської візи (255 євро)

Включені в ціну:

- Проживання в готелі (3-4 зірки), двомісні номери (5 ночей)

 - авіапереліт Київ - Глазго, Едінбург - Київ

 -  Квиток на футбол (гостьовий фан-сектор)

Окремі послуги: візова підтримка та допомога в придбанні квитків на матч.

Можливий підбір індивідуального туру на інші дати і придбання ВІП-квитків.

Ціна туру може змінюватися

Довідки: maksym.rozenko@klitschkoexpo.com, 

+38 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber), +38 067 445 00 82, Максим Розенко

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