Фан-тур в Глазго на матч плей-оф Шотландія – Україна в березні

Джерело - Чемпіон.

Запрошуємо фанів збірної України відвідати Королівство Великої Британії та допомогти команді Олександра Петракова кваліфікуватися на чемпіонат світу-2022, що пройде в Катарі в кінці року. Згідно з жеребом плей-оф збірна України 24 березня проведе виїзний поєдинок проти команди Шотландії у місті Глазго! У випадку перемоги України другий матч відбудеться 29 березня у Кардіффі або Відні проти Уельсу або Австрії відповідно.

Запрошуємо усіх охочих приєднатися до фан-туру. Нагадуємо, що для поїздки до Великобританії українцям потрібна віза, яку оформлюють від 3 до 5 тижнів, тому часу лишилося небагато!

Також, нагадаємо, що збірна України проведе два виїзні поєдинки в червні: 04.06 – проти Ірландії, та 07.06 проти Шотландії. А так як британську візу відкривають мінімум на пів року – то це прекрасний шанс підтримати нашу збірну в березні і в червні!

Сертифікат про вакцинацію обов’язковий

Програма фан-туру: 23-28.03

23.03. Старт туру в Україні. Транзитом через Лондон ідемо до Глазго. Вечірнє прибуття до Шотландії, поселення в готель, відпочинок.

24.03. Розпочинаємо знайомство з Великобританією. Прогуляємося центральною частиною Глазго – Кафедральний собор Святого Мунка, торговий район Мерчант Сіті, різноманітні галереї та палаци. Відвідаємо британський паб (і не один), адже пройнятися атмосферою країни, вважаємо, можна лише у справжньому пабі. А ввечері на нас чекає футбол! Шотландія – Україна!

25.03. Снідаємо, та маємо ще один день в Шотландії. За бажанням можна відвідати сусідній Единбург, або відправитися до загадкового озера Лох-Несс.

Ввечері після прогулянки відправляємося автобусом до столиці Королівства – Лондона.

26.03. Поселення в готель. Відпочинок. Вечеря в одному з лондонських барів.

27.03. Заплануємо оглядову екскурсію містом. Містом, яке всім відомо зі шкільних підручників – Темза, Біг Бен, Тауер та міст, оглядове колесо "London Eye", Букінгемський палац, музей Шерлока Холмса, Гайд Парк та багато-багато інших локацій. Кількість кроків цього дня буде зашкалювати!

28.03. Час повертатися додому. У разі перемоги України над Шотландією – додамо ще декілька днів до нашої подорожі і відправимося до Кардіффу або Відня.

Вартість туру: 255 євро + 595 євро

255 євро – безповоротний авансовий платіж, який включає в себе візовий збір, , консультаційні послуги з отримання візи, допомога у зборі документів, запис на подачу; У разі відмови в візі – кошти не повертаються.

595 євро – оплачується після отримання візи;

До вартості туру входять: авіаперельоти з України до Глазго і назад, автобус Глазго – Лондон, проживання в готелях (двомісне розміщення, сніданки), віза та візові послуги, страховий поліс, супровід організатора;

Додатково оплачуються: квитки на футбол, транспортні витрати в місті, вхідні квитки до музеїв та інших локацій, у разі виграшу України та за бажанням — трансфери до Уельсу або Австрії на другий матч.

Вартість туру може змінюватися.

Тур з іншою програмою перебування: Підтримаємо збірну України в Глазго

COVID-19: Великобританія визнає усі вакцини, сертифіковані в України (в тому числі Sinovac). Станом на січень 2022 року Великобританія приймає без обмежень і карантину туристів з усіх країн.

Необхідні документи для візи:

– Паспорт (скан-копія усіх сторінок закордонного і українського);

– Довідка з роботи (з перекладом на англійську);

– Виписка з банку про рух коштів за останні 3 місяці (з перекладом на англійську);

– Виписка з банку про залишок коштів на рахунку (з перекладом на англійську);

– Документи на майно (за бажанням; з перекладом на англійську);

– Документи про сімейний стан (свідоцтво про шлюб, діти).

Запис на тур та додаткова інформація: Максим Розенко, maksym.rozenko@klitschkoexpo.com, +380503429223 (Viber, WhatsApp, Telegram). Або пишіть нам у Facebook.