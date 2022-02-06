Українець відіграв у дебютному матчі 23 хвилини

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Заміна Владислава Супряги в матчі 24-го туру італійської Серії А Сампдорія - Сассуоло (4:1) було тактичним рішенням.

Про це заявив головний тренер генуезького клубу Марко Джампаоло.

"Першою заміною я хотів зберегти ту саму розстановку, а не міняти її. Єдиним нападником, який у мене залишився, був Супряга, який прийшов нещодавно до клубу. Потім я зрозумів, що нам потрібно посилити правий фланг, тому я випустив туди Конті. Довелося міняти Супрягу. Якби я не зробив цієї заміни, то могла б постраждати вся команда", - заявив фахівець.

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"Я знаю, що потрібно мати згуртований колектив, щоби вигравати матчі. Було б ризиковано залишити його, і Капуто, і Сенсі. У двадцять років гравець прогресуватиме, але якби я не виграв цей матч, то почував би себе гірше психологічно, ніж він", - сказав Джампаоло.

Форвард Динамо Владислав Супряга до завершення сезону 2021/2022 виступатиме за італійську Сампдорію на правах оренди.

Нагадаємо, Маліновський - серед найгірших гравців у матчі Аталанта - Кальярі.