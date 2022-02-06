Сампдорія з Супрягою розгромила Сассуоло, Аталанта з Маліновським поступилась Кальярі. Результати 24 туру Серії А

Результати 24 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 24 туру Серії А.

Аталанта з Русланом Маліновським у складі поступилася Кальярі. Українець став одним з найгірших гравців у матчі.

Супряга дебютував за Сампдорію і допоміг своїй команді розгромити Сассуоло.

Чемпіонат Італії - Серія А

24 тур, 06 лютого

Аталанта - Кальярі 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Перейро, 1:1 - 64 Паломіно, 1:2 - 68 Перейра

Болонья - Емполі 0:0

Венеція - Наполі 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 - 59 Осімхен, 0:2 - 90+10 Петанья

Сампдорія - Сассуоло 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Капуто, 2:0 - 7 Сенсі, 3:0 - 63 Конті, 4:0 - 90+1 Кандрева(П)

Сьогодні, буде зіграно ще 2 матчі у Серії А.

19:00 Удінезе - Торіно

21:45 Ювентус - Верона

Нагадаємо, Мілан вирвав перемогу в Інтера у 24 турі Серії А.