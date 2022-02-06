Асист Шведа допоміг Мехелену здолати Беєрсхот у чемпіонаті Бельгії

Команда українця здобула мінімальну перемогу

Джерело - Чемпіон.

Мехелен здобув мінімальну перемогу над Беєрсхотом у межах 26 туру бельгійської Ліги Жюпіле.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2.

Українець Мар'ян Швед вийшов у стартовому складі і відзначився асистом.

Раніше Швед вперше після травми зіграв за Мехелен.