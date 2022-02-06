Асист Шведа допоміг Мехелену здолати Беєрсхот у чемпіонаті Бельгії

Джерело - Чемпіон.
Мехелен здобув мінімальну перемогу над Беєрсхотом у межах 26 туру бельгійської Ліги Жюпіле.
Поєдинок завершився з рахунком 3:2.
Українець Мар'ян Швед вийшов у стартовому складі і відзначився асистом.
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Джерело - Чемпіон.
Мехелен здобув мінімальну перемогу над Беєрсхотом у межах 26 туру бельгійської Ліги Жюпіле.
Поєдинок завершився з рахунком 3:2.
Українець Мар'ян Швед вийшов у стартовому складі і відзначився асистом.