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Асист Шведа допоміг Мехелену здолати Беєрсхот у чемпіонаті Бельгії

Сьогодні 18:59 222 0
Команда українця здобула мінімальну перемогу
Асист Шведа допоміг Мехелену здолати Беєрсхот у чемпіонаті Бельгії
#Беєрсхот, #Ліга Жюпіле, #Мехелен, #Мар'ян Швед

Джерело - Чемпіон.

Мехелен здобув мінімальну перемогу над Беєрсхотом у межах 26 туру бельгійської Ліги Жюпіле.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2.

Українець Мар'ян Швед вийшов у стартовому складі і відзначився асистом.

Раніше Швед вперше після травми зіграв за Мехелен.

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