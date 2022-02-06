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Швед - у стартовому складі Мехелена на матч з Беєрсхотом

Сьогодні 16:38 191 0
Поєдинок розпочнеться о 17:00
Швед - у стартовому складі Мехелена на матч з Беєрсхотом
#Беєрсхот, #Ліга Жюпіле, #Мехелен, #Мар'ян Швед

Джерело - Чемпіон.

Мехелен прийматиме Беєрсхот у рамках 26 туру бельгійської Ліги Жюпіле.

Українець Мар'ян Швед вийде у стартовому складі господарів.

Нагадаємо, Андерлехт з Михайліченком розписав мирову з Ейпеном.

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