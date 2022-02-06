Швед - у стартовому складі Мехелена на матч з Беєрсхотом

Джерело - Чемпіон.
Мехелен прийматиме Беєрсхот у рамках 26 туру бельгійської Ліги Жюпіле.
Українець Мар'ян Швед вийде у стартовому складі господарів.
Нагадаємо, Андерлехт з Михайліченком розписав мирову з Ейпеном.
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Джерело - Чемпіон.
Мехелен прийматиме Беєрсхот у рамках 26 туру бельгійської Ліги Жюпіле.
Українець Мар'ян Швед вийде у стартовому складі господарів.
Нагадаємо, Андерлехт з Михайліченком розписав мирову з Ейпеном.