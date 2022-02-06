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Визначилось майбутнє Мессі у ПСЖ

Сьогодні 13:39 88 0
Ліонель Мессі не планує найближчим часом змінювати клуб
Визначилось майбутнє Мессі у ПСЖ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - isport.ua.

Нападник Ліонель Мессі не збирається йти з ПСЖ найближчим часом.

Про це повідомляє Marca.

34-річний аргентинець планує залишитись у паризькому клубі як мінімум до чемпіонату світу в Катарі, який відбудеться у листопаді-грудні 2022 року.

Гравець хоче виграти Лігу чемпіонів із ПСЖ, адже це є його головною мотивацією під час гри за нинішній клуб.

У поточному сезоні на рахунку аргентинця 1 гол та 5 асистів у 15 матчах Ліги 1.

Нагадаємо, Мессі скаржився гравцям Барселони та Хаві на адаптацію в ПСЖ.

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