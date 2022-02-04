Мессі скаржився гравцям Барселони та Хаві на адаптацію в ПСЖ

Джерело - El Confidencial.
Форвард ПСЖ Ліонель Мессі відчуває труднощі з адаптацією в французькому клубі.
Про це повідомляє El Confidencial.
Минулого тижня аргентинець прилетів з Парижа до Барселони, щоб повечеряти з Серджі Бускетсом та Жорді Альбою, двома своїми найкращими друзями з Барселони.
Мессі зустрів у ресторані Хаві, який святкував своє 42-річчя, та приєднався до столу. На вечері, де були дружини футболістів, усі ділилися тим, як у них справи.
Мессі розповів, як важко йому адаптуватися до зміни країни, клубу та команди. Аргентинець йшов із ресторану в серйозному настрої.
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