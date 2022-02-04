Головне
Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 17:57 35149 1
Чемпіонат Європи-2022. Україна - Росія: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 17:42 1033
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 5 лютого
Сьогодні 16:33 161
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 5 лютого
Сьогодні 16:02 344
Український стрибун пропустить старт Олімпійських ігор у Пекіні
Сьогодні 15:18 319
У складі олімпійської збірної України є нові випадки зараження коронавірусом
Сьогодні 14:18 446
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 13:07 26366
Збірна України втратила шанси вийти до фіналу Олімпійських ігор-2022
Сьогодні 09:18 944
Українські фігуристи в Пекіні посіли останнє місце серед спортивних пар
Сьогодні 09:03 609
Збірна України з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету
Сьогодні 08:46 2985
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1359
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1215
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4360
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1149
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 962

Мессі скаржився гравцям Барселони та Хаві на адаптацію в ПСЖ

Сьогодні 17:48 64 0
Аргентинець вечеряв зі старими друзями в Барселоні
Мессі скаржився гравцям Барселони та Хаві на адаптацію в ПСЖ
#Альба, #Барселона, #Бускетс, #Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - El Confidencial.

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі відчуває труднощі з адаптацією в французькому клубі.

Про це повідомляє El Confidencial.

Минулого тижня аргентинець прилетів з Парижа до Барселони, щоб повечеряти з Серджі Бускетсом та Жорді Альбою, двома своїми найкращими друзями з Барселони.

Мессі зустрів у ресторані Хаві, який святкував своє 42-річчя, та приєднався до столу. На вечері, де були дружини футболістів, усі ділилися тим, як у них справи.

Мессі розповів, як важко йому адаптуватися до зміни країни, клубу та команди. Аргентинець йшов із ресторану в серйозному настрої.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед цікавиться оборонцем Барселони.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 22631
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 26366
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 24757
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 22202 2
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 22954
Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор 35149 1
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 6381
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 27589
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 10590
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 13985
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 8894
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 12600 12