Барселона дозволила Хаві ставити Дембеле у стартовий склад

Керівництво Барселони не заборонятиме головному тренеру команди Хаві задіювати вінгера Усмана Дембеле у матчах.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Хаві наданий карт-бланш у цьому питанні, він зможе використати француза, якщо вважатиме за потрібне, аж до кінця сезону.

Раніше стало відомо, що 24-річний хавбек, який не виходив на поле з 12 січня, буде у заявці синьо-гранатових на гру з Атлетіко.

Дембеле не зміг домовитись із Барсою про продовження контракту. Влітку у нього спливає термін чинного договору, він залишить клуб на правах вільного агента.

Нагадаємо, Дембеле хоче отримувати 8 млн євро на рік у новому клубі.