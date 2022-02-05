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29.01.2022 18:00 986

Барселона дозволила Хаві ставити Дембеле у стартовий склад

Сьогодні 10:27 119 0
Барселона дозволила Хаві ставити Дембеле у стартовий склад
Барселона дозволила Хаві ставити Дембеле у стартовий склад
#Барселона, #Хаві Ернандес, #Ла-Ліга, #Усман Дембеле

Джерело - tribuna.com.

Керівництво Барселони не заборонятиме головному тренеру команди Хаві задіювати вінгера Усмана Дембеле у матчах.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Хаві наданий карт-бланш у цьому питанні, він зможе використати француза, якщо вважатиме за потрібне, аж до кінця сезону.

Раніше стало відомо, що 24-річний хавбек, який не виходив на поле з 12 січня, буде у заявці синьо-гранатових на гру з Атлетіко.

Дембеле не зміг домовитись із Барсою про продовження контракту. Влітку у нього спливає термін чинного договору, він залишить клуб на правах вільного агента.

Нагадаємо, Дембеле хоче отримувати 8 млн євро на рік у новому клубі.

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