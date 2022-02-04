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29.01.2022 18:00 965

Дембеле хоче отримувати 8 млн євро на рік у новому клубі

Сьогодні 19:25 62 0
Француза пропонували підписати Челсі та Тоттенгему
Дембеле хоче отримувати 8 млн євро на рік у новому клубі
#Барселона, #Тоттенгем, #Челсі, #Усман Дембеле

Джерело - ESPN.

Ряд клубів відмовилися від послуг вінгера Барселони Усмана Дембеле у зимове трансферне вікно через його вимоги щодо зарплати.

Про це повідомляє ESPN.

Француза пропонували підписати Челсі та Тоттенгему. Представники Дембеле просили зарплату близько 8 млн євро на рік після сплати податків.

З цієї причини англійські клуби відмовилися від угоди. Так саме вчинив і ПСЖ, який розглядав варіант підписання хавбека.

Дембеле, як і раніше, хоче отримувати 8 млн євро на рік у новому клубі у разі літнього трансферу.

Челсі має намір оформити трансфер француза.

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