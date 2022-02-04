Француза пропонували підписати Челсі та Тоттенгему

Джерело - ESPN.

Ряд клубів відмовилися від послуг вінгера Барселони Усмана Дембеле у зимове трансферне вікно через його вимоги щодо зарплати.

Про це повідомляє ESPN.

Француза пропонували підписати Челсі та Тоттенгему. Представники Дембеле просили зарплату близько 8 млн євро на рік після сплати податків.

З цієї причини англійські клуби відмовилися від угоди. Так саме вчинив і ПСЖ, який розглядав варіант підписання хавбека.

Дембеле, як і раніше, хоче отримувати 8 млн євро на рік у новому клубі у разі літнього трансферу.

Челсі має намір оформити трансфер француза.