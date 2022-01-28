Джерело - Чемпіон.

32-річний український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко відпочив у Дубаї разом зі своєю дружиною Інною та синами.

"Ледве вмовила на сімейне фото", - прокоментувала Інна свіжий знімок з дубайського пляжу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

Контракт Ярмоленка з Вест Гемом розрахований до літа 2022 року. Орієнтовна вартість футболіста становить €3,5 мільйони.

Нагадаємо Манчестер Юнайтед вирвав перемогу у Вест Гема Ярмоленка.

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