Джерело - Чемпіон.
32-річний український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко відпочив у Дубаї разом зі своєю дружиною Інною та синами.
"Ледве вмовила на сімейне фото", - прокоментувала Інна свіжий знімок з дубайського пляжу.
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Контракт Ярмоленка з Вест Гемом розрахований до літа 2022 року. Орієнтовна вартість футболіста становить €3,5 мільйони.
Нагадаємо Манчестер Юнайтед вирвав перемогу у Вест Гема Ярмоленка.
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