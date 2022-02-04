Герта та Бохум не визначили сильнішого в 21 турі Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Герта та Бохум зіграли внічию у рамках 21 туру німецької Бундесліги.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
21 тур, 04 лютого
Герта - Бохум 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Бельфоділь, 1:1 - 48 Польтер
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Джерело - Чемпіон.
Герта та Бохум зіграли внічию у рамках 21 туру німецької Бундесліги.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
21 тур, 04 лютого
Герта - Бохум 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Бельфоділь, 1:1 - 48 Польтер