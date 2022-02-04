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Герта та Бохум не визначили сильнішого в 21 турі Бундесліги

Вчора 23:30 101 0
Поєдинок завершився з рахунком 1:1
Герта та Бохум не визначили сильнішого в 21 турі Бундесліги
Фото: AFP
#Бохум, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Герта

Джерело - Чемпіон.

Герта та Бохум зіграли внічию у рамках 21 туру німецької Бундесліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

21 тур, 04 лютого

Герта - Бохум 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Бельфоділь, 1:1 - 48 Польтер

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