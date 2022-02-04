Манчестер Юнайтед цікавиться оборонцем Барселони

Джерело - tribuna.com.
Захисник Рональд Араухо поки що не домовився з Барселоною про умови продовження контракту.
Про це повідомляє Marca.
На 22-річного гравця претендують кілька європейських топ-клубів, проте найконкретніший інтерес походить від Манчестер Юнайтед.
Барселона розпочала переговори з уругвайцем ще до пандемії коронавірусу, проте фінансові труднощі та зміна керівництва у клубі завадили домовитися з ним раніше.
Першу пропозицію синьо-гранатових Араухо відхилив, оскільки його не влаштували запропоновані фінансові умови.
Захисник розуміє, що у МЮ чи іншому зацікавленому в ньому клубі він зможе претендувати на більш високу зарплату.
Цього сезону Рональд провів у Ла-Лізі 16 матчів, в ких забив два голи.
Нагадаємо, Араухо отримав травму у матчі з Лінаресом.