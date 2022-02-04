Манчестер Юнайтед цікавиться оборонцем Барселони

Рональд Араухо може змінити клуб

Захисник Рональд Араухо поки що не домовився з Барселоною про умови продовження контракту.

Про це повідомляє Marca.

На 22-річного гравця претендують кілька європейських топ-клубів, проте найконкретніший інтерес походить від Манчестер Юнайтед.

Барселона розпочала переговори з уругвайцем ще до пандемії коронавірусу, проте фінансові труднощі та зміна керівництва у клубі завадили домовитися з ним раніше.

Першу пропозицію синьо-гранатових Араухо відхилив, оскільки його не влаштували запропоновані фінансові умови.

Захисник розуміє, що у МЮ чи іншому зацікавленому в ньому клубі він зможе претендувати на більш високу зарплату.

Цього сезону Рональд провів у Ла-Лізі 16 матчів, в ких забив два голи.

Нагадаємо, Араухо отримав травму у матчі з Лінаресом.