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29.01.2022 18:00 961

Шацьких став амбасадором Будівельника

Сьогодні 16:09 104 0
Легенда Динамо буде популяризувати бренд столичного баскетбольного клубу
Шацьких став амбасадором Будівельника
#Будівельник, #Динамо Київ, #Суперліга, #Шацьких

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Динамо Максим Шацьких став першим амбасадором столичного Будівельника.

Про це повідомляє пресслужба баскетбольного клубу.

"Легенда Динамо, і за сумісництвом найкращий бомбардир в історії УПЛ (124 голи), своїм величезним авторитетом буде допомагати популяризувати наш бренд серед киян. Сьогодні Шацьких буде підтримувати команду в матчі проти Одеси", – йдеться у заяві клубу.

Раніше Шацьких виділив проблему клубів УПЛ.

Нагадаємо, Будівельник переграв Черкаські Мавпи у Суперлізі.

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