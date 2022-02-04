Колишній форвард Динамо Максим Шацьких став першим амбасадором столичного Будівельника.

Про це повідомляє пресслужба баскетбольного клубу.

"Легенда Динамо, і за сумісництвом найкращий бомбардир в історії УПЛ (124 голи), своїм величезним авторитетом буде допомагати популяризувати наш бренд серед киян. Сьогодні Шацьких буде підтримувати команду в матчі проти Одеси", – йдеться у заяві клубу.