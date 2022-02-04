Джерело - Чемпіон.
Колишній форвард Динамо Максим Шацьких став першим амбасадором столичного Будівельника.
Про це повідомляє пресслужба баскетбольного клубу.
"Легенда Динамо, і за сумісництвом найкращий бомбардир в історії УПЛ (124 голи), своїм величезним авторитетом буде допомагати популяризувати наш бренд серед киян. Сьогодні Шацьких буде підтримувати команду в матчі проти Одеси", – йдеться у заяві клубу.
Раніше Шацьких виділив проблему клубів УПЛ.
Нагадаємо, Будівельник переграв Черкаські Мавпи у Суперлізі.