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Шацьких виділив проблему клубів УПЛ

Сьогодні 15:55 102 0
Максим Шацьких прокоментував виступ українських клубів
Шацьких виділив проблему клубів УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - zbirna.com.

Виступ у єврокубках серйозно вплинув на гру українських клубів цього сезону.

Про це розповів екснападник Динамо Максим Шацьких.

"Чи вплинула участь у єврокубках на гру Динамо, Шахтаря та Зорі, яким доводилося розриватися на два фронти? Звісно, ​​вплинула. Але коли я грав, то чекав другої гри за тиждень, для мене нормально було грати двічі на тиждень — матч, відновлення, знову матч. Так краще, і я ніколи не скаржився. Проте я говорю про себе. Динамо мали серйозних суперників у групі Ліги чемпіонів, киянам доводилося діяти другим номером, вони багато сил віддавали, плюс поразки не додавали енергії та хороших емоцій.

Хтось швидше від цього відходив і занурювався у чемпіонат України, хтось повільніше, і Шахтаря це теж стосується. УПЛ та Ліга чемпіонів — це як земля і космос. Проблема у рівні нашого чемпіонату", — розповів Шацьких.

Нагадаємо, Шахтар і Динамо повторили ганебний рекорд українських клубів у групі Ліги чемпіонів. 

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