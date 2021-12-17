Виступ у єврокубках серйозно вплинув на гру українських клубів цього сезону.

Про це розповів екснападник Динамо Максим Шацьких.

"Чи вплинула участь у єврокубках на гру Динамо, Шахтаря та Зорі, яким доводилося розриватися на два фронти? Звісно, ​​вплинула. Але коли я грав, то чекав другої гри за тиждень, для мене нормально було грати двічі на тиждень — матч, відновлення, знову матч. Так краще, і я ніколи не скаржився. Проте я говорю про себе. Динамо мали серйозних суперників у групі Ліги чемпіонів, киянам доводилося діяти другим номером, вони багато сил віддавали, плюс поразки не додавали енергії та хороших емоцій.

Хтось швидше від цього відходив і занурювався у чемпіонат України, хтось повільніше, і Шахтаря це теж стосується. УПЛ та Ліга чемпіонів — це як земля і космос. Проблема у рівні нашого чемпіонату", — розповів Шацьких.