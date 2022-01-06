Центральний захисник Барселони вчегорве травмувався

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Барселони Рональд Араухо отримав травму у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії з Лінаресом (2:1).

Про це повідомляє пресслужба Барселони.

Результати поглибленого обстеження наразі невідомі, проте, за початковими даними від лікарів, футболіст отримав перелом зап'ястя. Через це ушкодження гравець може пропустити кілька місяців.

Контракт гравця із клубом розрахований до червня 2023 року. За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить €25 млн.

У нинішньому розіграші іспанської Прімери уругваєць взяв участь у 14 матчах, у яких забив два голи.