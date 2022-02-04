Ньюкасл виключив трьох гравців із заявки на другу частину сезону АПЛ

Стала відома заявка Ньюкасла на другу половину сезону

У заявці Ньюкасл Юнайтед на матчі англійської Прем'єр-ліги, що складається із 25 футболістів, відбулися зміни.

Про це повідомляє The Athletic.

Тренерський штаб "сорок" на чолі з Едді Гау, на тлі активно проведеного зимового трансферного вікна, виключив зі списку заявлених футболістів на АПЛ одразу трьох гравців.

Йдеться про захисників Кірана Кларка та Джамала Льюїса, а також центрального півзахисника Айзака Хейдена. Стверджується, що останній не потрапив у заявку через травму.

Раніше Ньюкасл підписав форварда Бернлі.