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Ньюкасл підписав форварда Бернлі

Сьогодні 15:40 171 0
Ньюкасл продовжує підсилюватися
Ньюкасл підписав форварда Бернлі
#Бернлі, #Ньюкасл

Джерело - Чемпіон.

Ньюкасл Юнайтед підписав новозеландського нападника Бернлі Кріса Вуда.

Про це повідомляє пресслужба сорок.

Фінансові деталі угоди не розголошуються. Контракт між сторонами оформлено на 2,5 року. Вже в суботу Вуд зможе зіграти у матчі АПЛ проти Вотфорда, на його спині красуватиметься 20-й номер.

30-річний форвард став другим трансфером Ньюкасла в рамках січневого трансферного вікна. Нагадаємо, першим на Сент-Джеймс Парк в еру шейхів, нових власників клубу, був захисник збірної Англії Кіран Тріпп'є.

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