Ньюкасл підписав форварда Бернлі

Джерело - Чемпіон.
Ньюкасл Юнайтед підписав новозеландського нападника Бернлі Кріса Вуда.
Про це повідомляє пресслужба сорок.
Фінансові деталі угоди не розголошуються. Контракт між сторонами оформлено на 2,5 року. Вже в суботу Вуд зможе зіграти у матчі АПЛ проти Вотфорда, на його спині красуватиметься 20-й номер.
We've got Wood. 💪— Newcastle United FC (@NUFC) January 13, 2022
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30-річний форвард став другим трансфером Ньюкасла в рамках січневого трансферного вікна. Нагадаємо, першим на Сент-Джеймс Парк в еру шейхів, нових власників клубу, був захисник збірної Англії Кіран Тріпп'є.