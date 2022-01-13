Ньюкасл підписав форварда Бернлі

Ньюкасл продовжує підсилюватися

Джерело - Чемпіон.

Ньюкасл Юнайтед підписав новозеландського нападника Бернлі Кріса Вуда.

Про це повідомляє пресслужба сорок.

Фінансові деталі угоди не розголошуються. Контракт між сторонами оформлено на 2,5 року. Вже в суботу Вуд зможе зіграти у матчі АПЛ проти Вотфорда, на його спині красуватиметься 20-й номер.

30-річний форвард став другим трансфером Ньюкасла в рамках січневого трансферного вікна. Нагадаємо, першим на Сент-Джеймс Парк в еру шейхів, нових власників клубу, був захисник збірної Англії Кіран Тріпп'є.