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Асистент Луческу: Ми всі плакали, коли Миколенко йшов

Сьогодні 15:55 154 0
Еміль Карас розповів, як команда зреагувала на перехід Віталія Миколенка.
Асистент Луческу: Ми всі плакали, коли Миколенко йшов
Фото - gettyimages
#Динамо Київ, #Віталій Миколенко, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Еміль Карас

Джерело - SportArena.

У Динамо емоційно відреагували на відхід оборонця Віталія Миколенка.

Про це розповів помічник головного тренера Динамо Мірчі Луческу Еміль Карас в інтерв'ю SportArena.

"Ми всі плакали, коли йшов Миколенко. Ми навіть не попрощалися, тому що всі були у відпустках. Через СМС його вітали. Він подзвонив Луческу і подякував, але пообіцяв, що коли буде пауза, то повернеться і зустрінеться з нами.

Ми всі раді, що він пішов у найсильніший чемпіонат світу. Це ще раз доводить, що прихід Луческу зробив свою справу. Це показово і для інших гравців, що якщо ти граєш і виграєш, то тебе можуть купити та покликати в сильний чемпіонат і топову команду", – розповів Карас. 

Нагадаємо, Миколенко став футболістом Евертона в перший день 2022 року.

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