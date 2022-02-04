Асистент Луческу: Ми всі плакали, коли Миколенко йшов

У Динамо емоційно відреагували на відхід оборонця Віталія Миколенка.

Про це розповів помічник головного тренера Динамо Мірчі Луческу Еміль Карас в інтерв'ю SportArena.

"Ми всі плакали, коли йшов Миколенко. Ми навіть не попрощалися, тому що всі були у відпустках. Через СМС його вітали. Він подзвонив Луческу і подякував, але пообіцяв, що коли буде пауза, то повернеться і зустрінеться з нами.

Ми всі раді, що він пішов у найсильніший чемпіонат світу. Це ще раз доводить, що прихід Луческу зробив свою справу. Це показово і для інших гравців, що якщо ти граєш і виграєш, то тебе можуть купити та покликати в сильний чемпіонат і топову команду", – розповів Карас.