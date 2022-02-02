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Ювентус підшукав заміну Дибалі

Сьогодні 09:45 96 0
Ювентус шукає альтернативу Дибалі
Ювентус підшукав заміну Дибалі
Фото - gettyimages
#Дзаньйоло, #Пауло Дибала, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - football24.ua.

Ювентус хоче підстрахуватися на випадок провалу перемовин з форвардом Пауло Дибалою.

Про це повідомляє Football Italia.

Контракт аргентинця розрахований лише до кінця сезону, сторони ведуть перемовини щодо нового, але помітного прогресу немає. Якщо Дибала все ж вирішить покинути Турин, клуб має дві альтернативи, якими є вінгер Роми Ніколо Дзаньйоло й нападник Сассуоло Джакомо Распадорі.

З оточенням гравця римлян Ювентус розпочав спілкуватись ще в грудні, його угода з "вовками" чинна до літа 2024 року. Такий самий термін контракту і в представника "нероверді".

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