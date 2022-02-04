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Рамос пропустить матч ПСЖ проти Реала у Лізі чемпіонів

Сьогодні 10:27 131 0
Серхіо Рамос знову травмувався
Рамос пропустить матч ПСЖ проти Реала у Лізі чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #ПСЖ, #Серхіо Рамос, #Реал Мадрид

Джерело - sport.ua.

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос отримав рецидив травми гомілки.

Про це повідомляє RMC Sport.

Точні терміни відновлення поки що не відомі, але іспанський захисник пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти свого колишнього клубу, Реала.

Саме через травму гомілки Рамос практично не грав після відходу з Реала. У цьому сезоні на рахунку 35-річного іспанського захисника всього 5 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, у яких він забив 1 гол.

Перший матч ПСЖ – Реал відбудеться 15 лютого у Парижі.

Нагадаємо, ПСЖ готовий звільнити Леонардо заради Зідана.

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