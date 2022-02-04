Рамос пропустить матч ПСЖ проти Реала у Лізі чемпіонів

Серхіо Рамос знову травмувався

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос отримав рецидив травми гомілки.

Про це повідомляє RMC Sport.

Точні терміни відновлення поки що не відомі, але іспанський захисник пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти свого колишнього клубу, Реала.

Саме через травму гомілки Рамос практично не грав після відходу з Реала. У цьому сезоні на рахунку 35-річного іспанського захисника всього 5 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, у яких він забив 1 гол.

Перший матч ПСЖ – Реал відбудеться 15 лютого у Парижі.

Нагадаємо, ПСЖ готовий звільнити Леонардо заради Зідана.