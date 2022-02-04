Рамос пропустить матч ПСЖ проти Реала у Лізі чемпіонів

Джерело - sport.ua.
Захисник ПСЖ Серхіо Рамос отримав рецидив травми гомілки.
Про це повідомляє RMC Sport.
Точні терміни відновлення поки що не відомі, але іспанський захисник пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти свого колишнього клубу, Реала.
Саме через травму гомілки Рамос практично не грав після відходу з Реала. У цьому сезоні на рахунку 35-річного іспанського захисника всього 5 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, у яких він забив 1 гол.
Перший матч ПСЖ – Реал відбудеться 15 лютого у Парижі.
Нагадаємо, ПСЖ готовий звільнити Леонардо заради Зідана.