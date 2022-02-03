Бокс, важку атлетику та сучасне п'ятиборство виключили з Олімпіади

МОК затвердив програму з 28 видів спорту, які потрапили у програму Олімпійських ігор 2028

Джерело - Еспресо.

Бокс, важка атлетика та сучасне п'ятиборство не були включені до попередньої програми Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє BBC.

Сьогодні у Пекіні Міжнародний олімпійський комітет затвердив програму з 28 видів спорту, які потрапили у програму Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі.

До попередньої програми змагань не потрапили бокс, важка атлетика та сучасне п'ятиборство.

Проте, ці види спорту можуть додати до розкладу наступного року, якщо міжнародні федерації продемонструють, що позбулися проблем у своїх видах.