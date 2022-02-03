Головне
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх
Вчора 19:42 3474
Україна - аутсайдер у грі проти Росії в півфіналі Євро-2022
Сьогодні 18:39 267
Євро-2022. Прогноз на півфінальний матч Україна - Росія
Сьогодні 18:15 210
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати
Сьогодні 16:10 1467
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 4 лютого
Сьогодні 15:33 221
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 4 лютого
Сьогодні 14:33 420
Шмуратко за день до старту на Олімпіаді-2022 захворів на коронавірус
Сьогодні 12:47 427
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 11:29 25368
Металіст підписав бразильського таланта
Сьогодні 08:27 472
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 06:27 20999 2
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1309
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1182
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4308
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1088
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 922

Бокс, важку атлетику та сучасне п'ятиборство виключили з Олімпіади

Сьогодні 18:27 209 0
МОК затвердив програму з 28 видів спорту, які потрапили у програму Олімпійських ігор 2028
Бокс, важку атлетику та сучасне п'ятиборство виключили з Олімпіади
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет), #Олімпійські ігри - 2028

Джерело - Еспресо.

Бокс, важка атлетика та сучасне п'ятиборство не були включені до попередньої програми Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє BBC.

Сьогодні у Пекіні Міжнародний олімпійський комітет затвердив програму з 28 видів спорту, які потрапили у програму Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. 

До попередньої програми змагань не потрапили бокс, важка атлетика та сучасне п'ятиборство.

Проте, ці види спорту можуть додати до розкладу наступного року, якщо міжнародні федерації продемонструють, що позбулися проблем у своїх видах.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 25368
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 20726
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 20999 2
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 32445 1
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 21829
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 17078
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 3316
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 84666 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 22075
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 4488
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 22211
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 36634