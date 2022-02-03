Перехід Роналду в Манчестер Юнайтед приніс комерційний дохід клубу

У манкуніанців буде контракт на 20+ млн фунтів із блокчейн-платформою

Джерело - The Athletic.

У Манчестер Юнайтед з’явиться новий спонсор.

Про це повідомляє The Athletic.

Англійський клуб погодив контракт з блокчейн-платформою Tezos, що базується у Нью-Йорку. Емблема компанії з'явиться на тренувальній формі команди. За контрактом, який розрахований на кілька років, Юнайтед отримуватиме понад 20 млн фунтів на рік.

Попереднім спонсором, чия назва була на тренувальній формі МЮ, була американська страхова компанія Aon. Контракт, який діяв 8 років, закінчився наприкінці минулого сезону. По ньому клуб отримав 120 млн фунтів.

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МЮ вважає, що комерційна привабливість бренду клубу не слабшає, незважаючи на пандемії коронавірусу і не найуспішніші результати на полі. У Юнайтед вважають, що перехід Кріштіану Роналду допоміг збільшити комерційні прибутки.

Нагадаємо, Роналду визначиться з майбутнім після призначення нового тренера МЮ.