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29.01.2022 18:00 925

Роналду визначиться з майбутнім після призначення нового тренера МЮ

Сьогодні 19:49 190 0
Контракт португальця розрахований до 2023 року
Роналду визначиться з майбутнім після призначення нового тренера МЮ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - ESPN.

Форвард Кріштіану Роналду не відкидає можливості покинути Манчестер Юнайтед в найближчому майбутньому.

Про це повідомляє ESPN

Португалець, контракт якого діє до кінця сезону-2022/23, дочекається призначення нового головного тренера і тоді вже ухвалюватиме рішення про своє майбутнє.

При цьому можливий варіант, коли вже новий головний тренер відмовиться від співпраці з гравцем, якому 5 лютого виповнюється 37 років.

Таким чином, немає жодних гарантій, що наступного сезону Роналду виступатиме за МЮ.

Варто зазначити, що зарплата Роналду може знизитися на 25%.

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