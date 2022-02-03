Джерело - ESPN.
Форвард Кріштіану Роналду не відкидає можливості покинути Манчестер Юнайтед в найближчому майбутньому.
Про це повідомляє ESPN
Португалець, контракт якого діє до кінця сезону-2022/23, дочекається призначення нового головного тренера і тоді вже ухвалюватиме рішення про своє майбутнє.
При цьому можливий варіант, коли вже новий головний тренер відмовиться від співпраці з гравцем, якому 5 лютого виповнюється 37 років.
Таким чином, немає жодних гарантій, що наступного сезону Роналду виступатиме за МЮ.
Варто зазначити, що зарплата Роналду може знизитися на 25%.