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Україна - Росія: усе найцікавіше про півфінал Євро-2022

Сьогодні 21:01 215 0
Україна - Росія: усе найцікавіше про півфінал Євро-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти збірної Росії у надпринциповому півфінальному матчі чемпіонату Європи з футзалу.

Зібрали все найцікавіше для вас в одній новині.

Коли

  • П'ятниця, 4 лютого, 18:00 за київським часом.

Де

  • Чемпіонат Європи відбувається в Нідерландах. Україна та Росія зіграють у Амстердамі на арені Ziggo Dome.

А судді хто?

  • Першим суддею поєдинку буде італієць Нікола Манцьоне. Допомагатимуть йому - Седрик Пелисс'є (Франція) та Григорій Ошомков (Естонія). Хронометрист - Габор Ковач (Угорщина).

Дискваліфіковані

  • Росіянам не допоможе дискваліфікований Артьом Антошкін.

Де дивитися

  • Пряму трансляцію поєдинку в Україні покаже телеканал UA: Перший.

Міри безпеки

  • УЄФА чекає від обох команд на чесну гру як на полі, так і за його межами. Нідерландський оргкомітет за підтримки УЄФА робить все можливе, щоб забезпечити безпеку заходу і у зв'язку з цим працює над реалізацією конкретних планів безпеки.

А що говорять букмекери?

  • Беззаперечним фаворитом півфіналу є команда Росії. Коефіцієнт на її перемогу - 1,41. Перемога України - 5,42.

Шлях до півфіналу

  • Збірна України грала в квартеті A та посіла друге місце. Суперниками синьо-жовтих були команди Нідерландів, Сербії і Португалії. Підопічні Косенка здобули лише одну перемогу (Сербія - 6:1), як і серби з нідерландцями, але за додатковими показниками пробилися в чвертьфінал.

У чвертьфіналі українці перемогли одного з головних фаворитів Євро - збірну Казахстану.

  • Збірна Росії в домінуючому стилі виграла групу C з різницею м'ячів - 16-2. Росіяни завдали розгромних поразок Словаччині (7:1), Хорватії (4:0) і Польщі (5:1).

В 1/4 фіналу росіяни в непростому двобої здолали збірну Грузії.

Історія

  • Раніше збірні України та Росії зустрічалися 3 рази - 2:1 на користь росіян. На чемпіонатах Європи - паритет: у 2015 році синьо-жовті перемогли суперника - 2:1, а в 2007 - програли - 1:4.

Україна

  • Для збірної України це 10-та участь у фінальній частині чемпіонатів Європи. Українці вчетверте зіграють у півфіналі Євро (2001, 2003, 2005).  Двічі синьо-жовті пробивалися в фінал (2001, 2003), але перемогти у вирішальній зустрічі не змогли.

Росія

  • Росіяни зіграли в усіх 12 європейських першостях. І лише двічі залишалися без медалей (2003 - 6 місце, 2010 - 1/4 фіналу). Росіяни 6 разів грали у фіналах, 9 - у півфіналах. У 1999 році росіяни стали чемпіонами Європи. П'ять разів завойовували срібні медалі (1996, 2005, 2012, 2014, 2016) і тричі ставали бронзовими призерами (2001, 2007, 2018).

Факт: Збірна Росії виграла всі 10 матчів Євро-2022, з урахуванням кваліфікації. Це абсолютний рекорд турніру.

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