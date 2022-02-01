Збірна України вчетверте зіграє в півфіналі Євро, двічі українці доходили до фіналу

Джерело - Чемпіон.

Напередодні збірна України з футзалу пробилася до півфіналу чемпіонату Європи, який відбувається в Нідерландах. Українці 17 років на виходили до четвірки найсильніших на Континентальних першостях, а колись, на рубежі тисячолітть, українські футзалісти були законодавцями моди в світовому футзалі та фаворитами будь-яких змагань.

Першопрохідці або підкорення Москви

Перший чемпіонат Європи з футзалу відбувся в 1996 році. Збірна України програла обидва матчі в групі та покинула турнір на груповій стадії. На Євро-1999 Україна не потрапила, а 2001-й e Москві ледь не став тріумфальним для підопічних Лисенчука.

Українці посіли друге місце в групі A, програвши іспанії (4:1), та перемігши Хорватію (5:0) і Польщу (8:3).

У півфіналі на синьо-жовтих чекала Італія, яка впевнено виграла квартет B. Нічия в основний і додатковий час (3:3) і історична перемога в серії пенальті (5:4).

Основний час фінального поєдинку також не визначив переможця (1:1), але Іспанія в додатковий час зуміла дотиснути збірну Ураїни (2:1).

Знову фінал

На наступне Євро українці приїхали як одні з фаворитів турніру. Синьо-жовті впевнено виграли групу B. Підопічні Лисенчука розгромили збірну Бельгії (7:2), перемогли Португалію (7:4) та поступилися Іспанії (0:3).

У півфіналі на Україну чекала збірна Чехії. Українці не помітили суперника (5:1), а один із голів забив чинний головний тренер синьо-жовтих Олександр Косенко.

Фінальна гра проти італійців завершилася для нас мінімальною поразкою - Скуадра Адзурра забила єдиний і переможний гол на 30-й хвилині.

Без медалей

Ще за два роки збірна України також зіграла в піфіналі. На груповій стадії українські футзалісти посіли перше місце, випередивши росіян за рахунок перемоги в очній зістрічі (2:1), а ось півфінал не склався. Україна розгромно поступилася Іспанії (0:5) та відправилась на матч за третє місце.

Суперниками українців стала збірна Італії, яка й здобула перемогу (1:3) та бронзові медалі.

Через 17 років...

17 років збірна України не могла потрапити до півфіналу. Власне кажучи, українці не грали на цій стадії з того часу, коли плей-оф розпочинався з чвертьфіналів (до 2010 року в фінальній частині Євро брали 8 команд і плей-оф починався з півфіналів).

Суперником збірної України в півфіналі Євро-2022, який заплановано на п'ятницю, 4 лютого, стане переможець пари Росія - Грузія. Матч відбудеться 1 лютого о 18:00 за київським часом.

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