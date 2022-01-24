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Зарплата Роналду знизиться на 25%, якщо МЮ не вийде до Ліги чемпіонів

Вчора 23:00 212 0
Португалець буде отримувати на 120 тисяч фунтів менше
Зарплата Роналду знизиться на 25%, якщо МЮ не вийде до Ліги чемпіонів
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Зарплату нападника Кріштіану Роналду буде знижено, якщо Манчестер Юнайтед не досягне певного результату цього сезону.

Про це повідомляє The Athletic.

Якщо манкуніанці не потраплять у ТОП-4 за підсумками сезону АПЛ, зарплата португальця стане меншою на 25%.

  АктуальноМанчестер Юнайтед склав список кандидатів на посаду тренера

36-річний гравець отримує в МЮ 480 тисяч фунтів на тиждень. Таким чином, його зарплата може знизитись до 360 тисяч.

Раніше Роналду покине Манчестер Юнайтед, якщо клуб не потрапить до ЛЧ.

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