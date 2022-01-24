Зарплата Роналду знизиться на 25%, якщо МЮ не вийде до Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Зарплату нападника Кріштіану Роналду буде знижено, якщо Манчестер Юнайтед не досягне певного результату цього сезону.
Про це повідомляє The Athletic.
Якщо манкуніанці не потраплять у ТОП-4 за підсумками сезону АПЛ, зарплата португальця стане меншою на 25%.
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36-річний гравець отримує в МЮ 480 тисяч фунтів на тиждень. Таким чином, його зарплата може знизитись до 360 тисяч.
Раніше Роналду покине Манчестер Юнайтед, якщо клуб не потрапить до ЛЧ.