Євро-2022. Прогноз на півфінальний матч Україна - Росія

Джерело - Чемпіон.

У п’ятницю, 4 лютого, збірна України з футзалу, титульним спонсором якої є перший легальний букмекер Parimatch Ukraine, зіграє у півфіналі чемпіонату Європи. В Нідерландах команда Олександра Косенка зустрінеться з Росією. Початок о 18:00 за київським часом.

Наразі аналітики Parimatch дають збірній Україні 30% на вихід у фінал, втім, наша команда вже показала, що має великий потенціал. Приблизно такі ж шанси на перемогу були у нас і в чвертьфіналі, але це не завадило українцям пройти Казахстан (5:3), який минулого року посів четверте місце не чемпіонаті світу.

Перед півфіналом у збірної України було більше часу для відновлення та підготовку. Адже наш суперник провів чвертьфінальний матч на день пізніше. У ньому він не без проблем обіграв команду Грузії. Перший тайм завершився без голів, після перерви грузини пропустили, майже відразу відновили рівновагу, але у підсумку все ж поступилися 3:1.

Головний тренер збірної України Олександр Косенко сказав, що у команді всі задоволені виходом у півфінал, але зупинятися ніхто не хоче. Всі гравці мають бажання зіграти у фіналі й налаштовані на максимальний результат у найближчому матчі.

Звісно, як і в минулих матчах, нашій команді потрібна підтримка вболівальників. Тож, обов’язково заплануйте собі перегляд матчу і вболівайте за збірну України!