Джерело - Foot Mercato.
ПСЖ має намір запросити на посаду головного тренера екснаставника Реала Зінедіна Зідана.
Про це повідомляє Foot Mercato.
На думку ради директорів, лише 49-річний француз здатний навести лад у зірковій роздягальні.
Зідану запропонували дуже високу зарплату, щоби переконати перейти до ПСЖ.
Актуально: Почеттіно звільнять з ПСЖ наприкінці сезону
Ця сума перевищує нинішню зарплату Маурісіо Почеттіно, який отримує 8 мільйонів євро на рік, і навіть більше ніж 12 мільйонів на рік, які Зідану платили в Реалі.
Нагадаємо, ПСЖ готовий звільнити Леонардо заради Зідана.