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ПСЖ пропонує Зідану понад 12 млн євро на рік

Сьогодні 16:19 169 0
ПСЖ намагається переконати Зідана високою зарплатою
ПСЖ пропонує Зідану понад 12 млн євро на рік
#Зінедін ЗІдан, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Почеттіно, #ПСЖ, #Реал Мадрид

Джерело - Foot Mercato.

ПСЖ має намір запросити на посаду головного тренера екснаставника Реала Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє Foot Mercato.

На думку ради директорів, лише 49-річний француз здатний навести лад у зірковій роздягальні.

Зідану запропонували дуже високу зарплату, щоби переконати перейти до ПСЖ.

  Актуально: Почеттіно звільнять з ПСЖ наприкінці сезону

Ця сума перевищує нинішню зарплату Маурісіо Почеттіно, який отримує 8 мільйонів євро на рік, і навіть більше ніж 12 мільйонів на рік, які Зідану платили в Реалі.

Нагадаємо, ПСЖ готовий звільнити Леонардо заради Зідана.

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