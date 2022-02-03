ПСЖ намагається переконати Зідана високою зарплатою

Джерело - Foot Mercato.

ПСЖ має намір запросити на посаду головного тренера екснаставника Реала Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє Foot Mercato.

На думку ради директорів, лише 49-річний француз здатний навести лад у зірковій роздягальні.

Зідану запропонували дуже високу зарплату, щоби переконати перейти до ПСЖ.

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Ця сума перевищує нинішню зарплату Маурісіо Почеттіно, який отримує 8 мільйонів євро на рік, і навіть більше ніж 12 мільйонів на рік, які Зідану платили в Реалі.

Нагадаємо, ПСЖ готовий звільнити Леонардо заради Зідана.