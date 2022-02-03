Алієв: Газзаєв - не тренер, так і сказав Суркісу: З цим під**асом працювати не буду

Колишній лідер Динамо згадав про конфлікт із Газзаєвим

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер київського Динамо, росіянин, Валерій Газзаєв - не тренер.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив ексфутболіст Динамо Олександр Алієв.

"Газзаєв - хороший тренер?! Для мене він не тренер! Так, він вигравав із московським ЦСКА Кубок УЄФА (зараз Ліга Європи - ред.), Суперкубок Європи, чемпіонат Росії. У нього було лише своє "я", а на тренуваннях ми займалися лише біганиною."

Також екфутболіст збірної України розповів про причини конфлікту з тренером.

"Перші газзаєвські збори ми проводили в Австрії. Він почав мене кожного дня викликати до себе в кабінет. Мене це досить серйозно дивувало. Чому ? Є Саня Шовковський, інші старші хлопці. І тут він мені заявив, що хоче зробити мене капітаном. Хоча для мене це було дивним і несподіваним, сказав тренеру, що не підведу - зроблю все, що від мене потрібно. В одній із контрольних ігор я з капітанською пов'язкою не реалізував пенальті. На наступну гру капітаном був інший. А вже перед початком нового сезону (гра за Суперкубок України 2009 року проти Ворскли - ред) на командному зібранні він оголосив, що капітаном буде Мілевський. Мене це розізлило. Звісно, я був радий за Тьому (Мілевський - ред.), але вчинок Газзаєва мене розізлив. Я так сказав Михайловичу (Ігор Суркіс - ред.): "Я з цим під**асом працювати не буду". Я не люблю таких людей!", - згадав Алієв.

Нагадаємо, Алієв зізнався, що має російський паспорт і заявив, що жінкам не місце в футболі.

Алієв є вихованцем академії Динамо. За свою кар'єру крім Динамо встиг пограти за Металург З, Дніпро, Локомотив, Рух та низку інших команд. Футболіст 28 разів одягав футболку національної збірної України та відзначився 6 голами. Через конфлікт з Газзаєвим в 2010 році грав за московський Локомотив, звідки повернувся в Динамо через конфлікт із тодішньою президенткою Смородською.