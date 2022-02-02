Брюгге з Соболем переграло Гент Безуса в півфіналі Кубка Бельгії

Єдиний гол у матчі забив де Кетеларе

Джерело - Чемпіон.

Брюгге Едуарда Соболя здобуло перемогу над Гентом Романа Безуса в рамках півфіналу Кубка Бельгії.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив де Кетеларе.

Кубок Бельгії

Півфінал, перший матч

2 лютого

Гент - Брюгге 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 56 де Кетеларе

Другий поєдинок відбудеться 2 березня.

Соболь вийшов у стартовому складі команди і відіграв 90 хвилин. Роман Безус отримав пошкодження на тренуванні і був вимушений пропустити перший поєдинок у протистоянні.

Раніше Transfermarkt оновив ціни на українських гравців, які виступають у Бельгії.