Брюгге з Соболем переграло Гент Безуса в півфіналі Кубка Бельгії

Джерело - Чемпіон.
Брюгге Едуарда Соболя здобуло перемогу над Гентом Романа Безуса в рамках півфіналу Кубка Бельгії.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив де Кетеларе.
Кубок Бельгії
Півфінал, перший матч
2 лютого
Гент - Брюгге 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 56 де Кетеларе
Другий поєдинок відбудеться 2 березня.
Соболь вийшов у стартовому складі команди і відіграв 90 хвилин. Роман Безус отримав пошкодження на тренуванні і був вимушений пропустити перший поєдинок у протистоянні.
Раніше Transfermarkt оновив ціни на українських гравців, які виступають у Бельгії.